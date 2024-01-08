Водители российского Иваново массово жалуются, что их «ослепляют» китайские машины

В соцсетях российского Иваново - множество жалоб на то, что китайские кроссоверы слепят водителей встречных автомобилей в темное время суток, сообщает ivanovonews.ru.

Уважаемые владельцы новых китайских автомобилей! Пожалуйста, откройте инструкцию и прочтите, что такое корректор фар, а также как им пользоваться. Думаю, дело не в корректоре фар, а в модной оптике, - высказали свои мнения водители.

Журналисты издания обратились за комментариями к автоэкспертам. Те пояснили:

Чтобы избавить водителя от необходимости всякий раз вручную корректировать уровень света фар, прогрессивные автопроизводители снабдили авто автоматическим корректором. Среднестатистическая LED-фара, установленная штатно в большинство китайских кроссоверов, сегодня выдаёт больше люмен, нежели галогеновая фара. То есть, светит ярче. Передняя оптика даже на самом продаваемом Chery Tiggo 7 Pro - светодиодная. При этом, там есть ручной корректор фар. То есть, без участия водителя донастройка фар невозможна. Однако не каждый водитель готов, может и способен каждый раз корректировать свет фар.

По словам экспертов, ранее свет фар, их температуру свечения и яркость замеряли при ежегодном техосмотре автомобиля. Но сейчас новые авто техосмотр не проходят в течение четырех лет.

Рыночная доля китайских машин в России при этом выросла с 9-ти процентов в феврале 2022-го года до 54-х процентов в октябре 2023-го года. И продолжает расти дальше.