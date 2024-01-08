Филипп Киркоров заявил, что гонорар от «Новогодней Маски» пожертвует пострадавшим жителям Белгорода

30-го декабря российский Белгород подвергся обстрелу украинской стороной. Под удары попал центр города, в результате атаки погибли 25 жителей, еще сотни пострадали, сообщает starhit.ru.

Многие российские звезды высказали соболезнования близким погибших и оказали финансовую помощь. Не остался в стороне и Филипп Киркоров.

Я принял решение передать гонорар за участие в телепроекте „Новогодняя Маска“ на канале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, которая произошла в новогодние дни, жителям города Белгорода, - написал поп-король в своем Telegram-канале.

Издание напоминает, что Филипп Киркоров был среди гостей «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, после чего его вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», а также из ряда новогодних проектов.