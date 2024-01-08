Электрокары Tesla падают в цене быстрее, чем авто на бензине

Эксперты утверждают, что обесценивание электромобилей связано с тем, что при их производстве предоставляются огромные государственные дотации.

Известно, что Tesla Model 3 теряет стоимость медленнее, чем другой электрокар, участвующий в исследованиях по поводу.

Но авто на электричестве не сохраняют свою цену так долго, как машины на бензине.

Связано это и с тем, что электромобили, которые продают в течение последней пятилетки, имеют самую худшую амортизацию среди современных транспортных средств.