В Москве задержали исполнителя песни «Ты пчела, я пчеловод» Виктора Поплеева

Певец Виктор Поплеев ехал по улицам Москвы за рулем Porsche Macan, когда его остановили сотрудники ГИБДД в Савёлкинском проезде. Звезда резко отреагировал на задержание, сообщает thevoicemag.ru.

Солист группы Rasa грубо общался с правоохранителями. Артист заявил, что он опаздывает на выступление, потому нажал на педаль газа и за скоростью не следил. На певца составили протокол.

Поплееву выписали также штраф с требованием снять тонировку. Если он не последует предписанию в течение 3-х месяцев, Виктору грозит арест за то, что ослушался сотрудников полиции.

По делу о превышении скорости певцу грозит арест до 15 суток.

Виктор карьеру начал строить в Москве в 2016-м году. Он женат на Дарье Шейко, с которой выступает в группе. Супруги воспитывают дочь