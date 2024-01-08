Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчелс выходит замуж за миллиардера

Турецкая актриса Ханде Эрчел готовится к свадьбе, сообщает Albawaba. Как уточняет издание, звезда и ее жених Хакан Сабанджи поженятся будущим летом.

Личная жизнь звезды турецких сериалов - под пристальным вниманием поклонников. В марте 2023-го года стало известно, что знаменитость рассталась с актером Керемом Бюрсином, с которым сыграла пару в «Постучись в мою дверь».

А через несколько месяцев СМИ рассказали о новом романе Эрчел - с наследником одной из богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Хотя пара появилась вместе на Каннском кинофестивале, свои отношения влюбленные не афишируют.

Сабанджи до звезды «Постучись в мою дверь» был в отношениях с другими турецкими знаменитостями - актрисами или популярными блогершами.