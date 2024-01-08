Редкая машина для доставки пиццы, выпущенная в 80-е годы, продана в рамках аукциона в Лас-Вегасе

Редкий экспериментальный авто выпущен еще в 80-х годах.

Заказ на его производство сделан основателем компании Томом Монаганом.

Известно, что в 1985 году выпустили 10 единиц таких машин. Монаган хотел войти в историю как автор "экономичного транспортного средства доставки" будущего.

Но Tritan A2 больше подошел бы для съемок в картине "Звездные войны", чем для доставки пиццы в реальной жизни.

10 ноября прошлого года он был продан на аукционе в Лас-Вегасе, как утверждает Mecum Auctions.