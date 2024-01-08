Илон Маск жестко ответил на обвинение его в употреблении наркотиков

16:49 2024-01-08
Илон Маск жестко ответил на обвинение его в употреблении наркотиков

Миллиардер заявил, что за три года выборочного тестирования ни разу не были выявлены следы употребления им наркотиков.

Илон Маск нанес ответный удар по отчету WSJ, в котором говорилось, что руководители его компаний обеспокоены употреблением им наркотиков, сообщает yahoo.com.

По словам Маска, в его организме не было обнаружено "даже следовых количеств" наркотиков в течение трех лет выборочного тестирования, назначенного НАСА после того, как он покурил марихуану в подкасте Джо Рогана.

После той единственной затяжки с Роганом я по просьбе НАСА согласился провести 3 года выборочного тестирования на наркотики, - написал Маск в посте на X.

Не было обнаружено даже следовых количеств каких-либо наркотиков или алкоголя.

Основатель SpaceX раскритиковал отчет WSJ как "неподходящий для того, чтобы выстилать клетку для попугаев".

Как напоминает издание, высокопоставленные лица в компаниях Маска выразили обеспокоенность по поводу употребления миллиардером наркотиков, которые, как сообщается, включают кокаин, ЛСД, экстази и кетамин.

Сообщается, что один из директоров правления Tesla был настолько встревожен, что решил не баллотироваться на переизбрание.

Маск, как известно, выкурил косяк в подкасте Джо Рогана в 2018 году и рассказал людям, что принимал небольшие дозы кетамина от депрессии.

Ранее Маск заявлял, что и он, и сотрудники SpaceX, были обязаны проходить выборочные тесты на наркотики в течение года после инцидента с Роганом. 

SpaceX была подрядчиком НАСА, а они свято верят в закон, - сказал Маск своему биографу Уолтеру Айзексону. 

Поэтому мне пришлось пару лет проходить выборочные тесты на наркотики.

К счастью, мне действительно не нравится употреблять запрещенные наркотики.

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