Илон Маск жестко ответил на обвинение его в употреблении наркотиков

Илон Маск нанес ответный удар по отчету WSJ, в котором говорилось, что руководители его компаний обеспокоены употреблением им наркотиков, сообщает yahoo.com.

По словам Маска, в его организме не было обнаружено "даже следовых количеств" наркотиков в течение трех лет выборочного тестирования, назначенного НАСА после того, как он покурил марихуану в подкасте Джо Рогана.

После той единственной затяжки с Роганом я по просьбе НАСА согласился провести 3 года выборочного тестирования на наркотики, - написал Маск в посте на X. Не было обнаружено даже следовых количеств каких-либо наркотиков или алкоголя.

Основатель SpaceX раскритиковал отчет WSJ как "неподходящий для того, чтобы выстилать клетку для попугаев".

Как напоминает издание, высокопоставленные лица в компаниях Маска выразили обеспокоенность по поводу употребления миллиардером наркотиков, которые, как сообщается, включают кокаин, ЛСД, экстази и кетамин.

Сообщается, что один из директоров правления Tesla был настолько встревожен, что решил не баллотироваться на переизбрание.

Маск, как известно, выкурил косяк в подкасте Джо Рогана в 2018 году и рассказал людям, что принимал небольшие дозы кетамина от депрессии.

Ранее Маск заявлял, что и он, и сотрудники SpaceX, были обязаны проходить выборочные тесты на наркотики в течение года после инцидента с Роганом.