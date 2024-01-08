Киркорова обвинили в показухе из-за его желания помочь пострадавшим в результате атаки ВСУ жителям Белгорода

Филипп Киркоров объявил о принятом решении передать все свое вознаграждение за участие в проекте "Новогодняя Маска", выходящем в эфир НТВ, пострадавшим от атаки ВСУ в Белгороде.
Жест дорой воли артиста не был принят россиянами с благодарностью.
Большинство недоумевает по поводу того, почему певец решил пожертвовать деньги только спустя 10 дней после ЧП.
Земляки объясняют это тем, что Киркоров пытается обелить себя в свете своего участия в "голой" вечеринке.
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