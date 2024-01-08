Киркорова обвинили в показухе из-за его желания помочь пострадавшим в результате атаки ВСУ жителям Белгорода

16:50 2024-01-08
Киркорова обвинили в показухе из-за его желания помочь пострадавшим в результате атаки ВСУ жителям Белгорода

Филипп Киркоров объявил, что отдаст весь свой новогодний гонорар за участие в шоу "Маска" белгородцам, пережившим удар ВСУ.

Филипп Киркоров объявил о принятом решении передать все свое вознаграждение за участие в проекте "Новогодняя Маска", выходящем в эфир НТВ, пострадавшим от атаки ВСУ в Белгороде.

Жест дорой воли артиста не был принят россиянами с благодарностью.

Большинство недоумевает по поводу того, почему певец решил пожертвовать деньги только спустя 10 дней после ЧП.

Земляки объясняют это тем, что Киркоров пытается обелить себя в свете своего участия в "голой" вечеринке.

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