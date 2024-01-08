Солист группы Щенки вышел на сцену в одном носке, надетом на половой орган

17:13 2024-01-08
Солист группы Щенки вышел на сцену в одном носке, надетом на половой орган

Максим Тесли появился на сцене в одном носке на "причинном месте". Когда носок сполз, музыкант выступал обнаженным.

Издание 78.RU сообщило о происшествии на концерте группы "Щенки".

Журналисты полагают, что Максим Тесли своим поведением "отсылает" россиян к "обнаженной" вечеринке Насти Ивлеевой, когда рэпер Vacio прибыл на мероприятие голым, прикрыв лишь половой орган носком от бренда Balenciaga.

Интересно, что Николай Васильев (Vacio) отсидел за свое хулиганство 15 суток, после чего его еще раз арестовали. Также рэпера оштрафовали на 200 000 российских рублей.

Какое наказание ждет Тесли за такое же поведение, пока неизвестно.

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