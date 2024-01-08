Исполнитель трека «Ты пчела, я пчеловод» задержан в российской столице

Телеграм-канал Mash сообщает, что Виктор Поплеев на пути в Зеленоград был задержан сотрудником дорожно-транспортной службы, которому стал грубить, заявив, что опаздывает на концерт.

Стражи порядка выписали музыканту штраф из-за тонировки стекол авто.

В случае неуплаты штрафа Поплееву грозит 15 суток ареста.

Известно, что в дуэте RASA с Поплеевым выступает также Дарья Шейко. Самым популярным треком коллектива является "Пчеловод", который за 3 месяца после выхода просмотрели 9 000 000 раз на платформе Ютуб.