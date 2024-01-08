На трассе под российским Новгородом столкнулись около полусотни автомобилей, есть погибшие

Почти 50 автомашин столкнулись друг с другом на трассе М-11 в Новгородской области. В ДТП погибли четыре человека, сообщает gazeta.ru.
На М-11 «Нева» произошло массовое столкновение с участием порядка 50-ти автомобилей. Есть погибшие, - рассказал губернатор региона Андрей Никитин.
По словам чиновника, региональные службы оказывают водителям необходимую помощь. На месте крупного ДТП сейчас развернут пункт обогрева.
По предварительным данным, на данный момент известно о четырех погибших в аварии. Среди них есть несовершеннолетний.
На месте ДТП следователи, полицейские и спасатели. Устанавливаются причины и все обстоятельства аварии.
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