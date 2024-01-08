Звезды, которым Собчак испортила жизнь своим интервью

Интервью лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича Ксении Собчак сделало его невъездным в РФ.

В апреле 2022 года, когда музыкант общался со звездной блондинкой, он выражал надежду на возвращение в РФ. СВО тогда певец называл противоестественным явлением, возлагая вину за нее на всех россиян.

Уже в сентябре того же года Макаревич был внесен в список иностранных агентов.

После интервью у Собчак Елена Блиновская обвинила ее в обесценивании работы блогера, обещав ей плюнуть в лицо.

В марте 2023 года Блиновская отправилась под суд по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере.

В июле 2021 года Валерий Меладзе стал гостем в студии Ксении Анатольевны.

После коммуникации исполнителя с журналисткой на него накинулись пользователи в Сети за защиту своего брата Константина, которого обвиняли в харассменте