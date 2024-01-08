Макаревич заявил, что как Вайкуле, кормил Советский Союз

По словам Андрея Макаревича, он содержал Росконцерт.
Доход от его выступлений в бюджет СССР был как от работы от завода средней величины.
Музыкант пожаловался, что за выступление сами артистки имели от 10 до 20 советских рублей.
Макаревич вспомнил, что один раз он с коллегами устроил забастовку и 3 месяца отказывался выступать. Чиновники уговаривали артистов тогда возобновить свою деятельность.
Понятно, что такие заявления музыканта не могли не вызвать возмущения со стороны пользователей Сети.
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