Илон Маск заявил, что обвинения в его адрес в употреблении запрещенных веществ, полная чушь

Илон Маск дал добро на прохождение выборочного тестирования на употребление запрещенных веществ сроком за 3 года, заявив, что с того времени в его организме не было следов запрещенных веществ или спиртного.

Юрист Маска Алекс Спиро подтвердил, что не было такого, чтобы хоть раз мегауспешный миллиардер "провалил тест".

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором уличило Маска в злоупотреблении наркотиками.

Журналисты газеты утверждали, что миллиардер потребляет наркотики и галлюциногены на закрытых мероприятиях.