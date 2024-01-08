Легендарный футболист Франц Беккенбауэр скончался на 79-м году жизни

20:29 2024-01-08
Легендарный футболист Франц Беккенбауэр скончался на 79-м году жизни

Знаменитого немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, который играл за клубы Германии и США, не стало в 78 лет.

Франц Беккенбауэр играл в немецких "Баварии" и "Гамбурге", американском "Нью-Йорк Космос".

На счету спортсмена 620 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в рамках которых он забил 74 мяча, отметившись 75 голевыми передачами.

Беккенбауэр участвовал в 103 играх за сборную Германии, где забил 14 мячей, выиграв один раз Чемпионат мира и столько же Чемпионат Европы.

Футболист 2 раза получил "Золотой мяч" (1972 и 1976), 3 раза побеждал в Лиге чемпионов, 5 раз немецкую Бундеслигу, 4 раза Кубок Германии, 1 раз Кубок европейских чемпионов и столько же клубный кубок мира.

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