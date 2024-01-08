Дзюба заставил краснеть легенду Спартака Тихонова

Артем Дзюба утверждает, что Андрей Тихонов частенько заискивает перед с болельщиками красно-белых, признаваясь в любви "Спартаку".

Дзюба отметил, что, когда Тихонова спросили, может ли "Спартак" выиграть чемпионат мира или чемпионат РФ, тот заявил, что выиграть можно только со "Спартаком".

Футболист, обращаясь к коллеге, отметил, что тот ни одного разу чемпионат мира не выигрывал.

При этом Тихонов - восьмикратный чемпион РФ в составе "Спартака", в составе которого провел 265 матчей с 90 забитыми мячами.