Дзюба заставил краснеть легенду Спартака Тихонова

Артем Дзюба утверждает, что Андрей Тихонов частенько заискивает перед с болельщиками красно-белых, признаваясь в любви "Спартаку".
Дзюба отметил, что, когда Тихонова спросили, может ли "Спартак" выиграть чемпионат мира или чемпионат РФ, тот заявил, что выиграть можно только со "Спартаком".
Футболист, обращаясь к коллеге, отметил, что тот ни одного разу чемпионат мира не выигрывал.
При этом Тихонов - восьмикратный чемпион РФ в составе "Спартака", в составе которого провел 265 матчей с 90 забитыми мячами.
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