Марго Робби прибыла на премию Золотой глобус в блестящем платье Барби

Известно, что Марго Робби была номинирована на "Лучшую женскую роль — комедия или мюзикл" в рамках "Золотого глобуса".

Актриса завершила собственный образ ювелирными изделиями Lorraine Schwartz, стоимость которых составляет 3 000 000 USD и кольцом бренда Golconda Diamond с бриллиантом 3 карата естественного ярко-розового оттенка.

Напомним, что в августе в Минкульт РФ заявили, что фильм с Робби не отвечает задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей, поставленным главой РФ Владимиром Путиным, но его все же показали в российских кинотеатрах.