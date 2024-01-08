Марго Робби прибыла на премию Золотой глобус в блестящем платье Барби

21:46 2024-01-08
Марго Робби прибыла на премию Золотой глобус в блестящем платье Барби

Марго Робби появилась на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в эксклюзивном платье от Giorgio Armani Privé с блестками и розовым боа из тюля, в котором фанаты тут же узнали в Барби реплику куклы Super Star Barbie 1977 года.

Известно, что Марго Робби была номинирована на "Лучшую женскую роль — комедия или мюзикл" в рамках "Золотого глобуса".

Актриса завершила собственный образ ювелирными изделиями Lorraine Schwartz, стоимость которых составляет 3 000 000 USD и кольцом бренда Golconda Diamond с бриллиантом 3 карата естественного ярко-розового оттенка.

Напомним, что в августе в Минкульт РФ заявили, что фильм с Робби не отвечает задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей, поставленным главой РФ Владимиром Путиным, но его все же показали в российских кинотеатрах.

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