Ученые нашли опасный нанопластик в питьевой воде

09:32 2024-01-09
Ученые нашли опасный нанопластик в питьевой воде

Нанопластик опасен своими маленькими размерами, позволяющими попадать в клетки и кровь человека, а через плаценту и в тело новорожденных.

В среднем в однолитровой бутылке воды может содержаться порядка 240 тысяч пластиковых частиц, сообщает Bloomberg со ссылкой на научную публикацию американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи уточняют, что речь идет о нанопластике - частицах длиной менее 1 микрометра (в 1 мм — 1000 мкм). Если ранее речь шла лишь о нанопластике, новые исследования показали, что содержание пластика по сравнению с предыдущими показателями может быть в 100 раз больше.

Нанопластик опасен своими маленькими размерами, позволяющими попадать в клетки и кровь человека, а через плаценту и в тело новорожденных, указывает агентство.

Ученые изобрели метод микроскопии и применили алгоритм на основе большого количества данных, чтобы понять, сколько нанопластика содержится в воде.

Для анализа они взяли 25 литровых бутылок трех американских производителей, и нашли в них 110-370 тысяч частиц, из которых 90 процентов - нанопластики.

Авторы исследования при этом отметили, что часть частиц осталась неопознанной, то есть содержание пластика может быть еще больше.

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