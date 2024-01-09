Агутин высказался о своем скандале с певцом SHAMAN

09:53 2024-01-09
Агутин высказался о своем скандале с певцом SHAMAN

Музыкант уточнил, что съемки исполнителей для концерта «Песни года» проходили в разное время, потому встретиться у певцов не получилось.

Инцидент, когда Леонид Агутин якобы отказался встать рядом с Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN, начали обсуждать во время записи концерта «Песни года», напоминает rambler.ru.

Музыкант решил прокомментировать свои действия.

По словам Агутина, съемки исполнителей проходили в разное время, потому встретиться у певцов не получилось.

Леонид также не планировал принимать участие в коллективной композиции «Песня остается с человеком», отмечено на официальном сайте Агутина.

SHAMAN в новом 2024 году был лишен возможности открыть праздничный концерт, который проходит в новогоднюю ночь после обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам страны.

Вместо SHAMAN на сцену вышел Олег Газманов, который исполнил песню «Вперед Россия». 

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