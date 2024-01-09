Александр Васильев оценил кандидатуру Александра Рогова в роли ведущего «Модного приговора»

Историк моды Александр Васильев публично поддержал кандидатуру российского стилиста Александра Рогова на роль ведущего телепередачи "Модный приговор", сообщает spletnik.ru.

Свое мнение Васильев оставил под публикацией в инстаграм-аккаунте передачи, где создатели "Модного приговора" обратились к зрителям с вопросом: кого те видят в роли ведущего?

Многие признались, что им нравится Рогов, в их числе оказался и историк моды.