Александр Васильев оценил кандидатуру Александра Рогова в роли ведущего «Модного приговора»

10:09 2024-01-09
Александр Васильев оценил кандидатуру Александра Рогова в роли ведущего «Модного приговора»

Историк моды назвал стилиста профессиональным и обаятельным, и высказал уверенность, что в передаче тот будет смотреться органично.

Историк моды Александр Васильев публично поддержал кандидатуру российского стилиста Александра Рогова на роль ведущего телепередачи "Модный приговор", сообщает spletnik.ru.

Свое мнение Васильев оставил под публикацией в инстаграм-аккаунте передачи, где создатели "Модного приговора" обратились к зрителям с вопросом: кого те видят в роли ведущего?

Многие признались, что им нравится Рогов, в их числе оказался и историк моды.

Я тоже остановился бы на Александре Рогове. Обаятельный и профессиональный, - написал он.

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Рогов поблагодарил Васильева за признание его стараний:

Спасибо! Лучшее, что я мог услышать! Я старался делать свою работу хорошо и искренне рад вашей оценке!

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