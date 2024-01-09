Александр Васильев оценил кандидатуру Александра Рогова в роли ведущего «Модного приговора»

Историк моды Александр Васильев публично поддержал кандидатуру российского стилиста Александра Рогова на роль ведущего телепередачи "Модный приговор", сообщает spletnik.ru.
Свое мнение Васильев оставил под публикацией в инстаграм-аккаунте передачи, где создатели "Модного приговора" обратились к зрителям с вопросом: кого те видят в роли ведущего?
Многие признались, что им нравится Рогов, в их числе оказался и историк моды.
Я тоже остановился бы на Александре Рогове. Обаятельный и профессиональный, - написал он.
Рогов поблагодарил Васильева за признание его стараний:
Спасибо! Лучшее, что я мог услышать! Я старался делать свою работу хорошо и искренне рад вашей оценке!
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