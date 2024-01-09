Косметолог Мухина рассказала о возможных негативных последствиях уколов красоты

10:26 2024-01-09
Косметолог Мухина рассказала о возможных негативных последствиях уколов красоты

Эксперт рекомендовала обращаться за такими процедурами только к проверенным профессионалам.

Уколы красоты, выполненные непрофессионалом либо неправильными препаратами, могут вызвать слепоту или инсульт, заявила профессиональный косметолог Марият Мухина, сообщает vm.ru.

По словам эксперта, подобные уколы опасны прежде всего аллергическими проявлениями. Реакция организма при этом может наступить незамедлительно и даже перейти в анафилактический шок,

Такие эксцессы возможны из-за уколов филлерами и гиалуроновой кислотой, которые содержат лидокаин. Чаще всего такие реакции возникают при самых популярных процедурах: омолаживающих уколах.

Прежде всего, речь идет о филлерах на основе гидроксиапатита кальция и гиалуроновой кислоты.

Если препарат введен неправильно или не так разведен, это может спровоцировать образование бугорков на тканях и гранулематозное воспаление, - пояснила врач.

Подобные реакции случаются, когда непрофессионалы разводят препарат вместо дистиллированной воды изотоническим раствором. Последствия неумелых экспериментов потом приходится устранять хирургическим методом, уточнила специалист.

Среди прочих осложнений от уколов красоты Мухина также назвала ишемию, при которой нарушается кровоснабжение сосудов, провоцирующее некроз, а то и разрывы тканей, которые потом приходится зашивать.

У пациентов могут отвалиться части лица: нос или губы, - рассказала косметолог.

Чтобы избежать этих и других последствий, обращаться нужно только к специалистам, имеющим лицензию на проведение подобных процедур.

А сам кабинет косметолога должен быть стерильным, как операционная. В нем должны быть дезинфицирующее оборудование, хорошая вентиляция и чистый воздух.

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