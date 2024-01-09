В Питере задержан солист группы «Щенки», выступивший на сцене в одном носке

Солист музыкальной группы «Щенки» Максим Моисеев задержан в аэропорту Пулково за выход на сцену в одном носке, надетом на половой орган, сообщает rambler.ru.

Мужчина пытался покинуть страну после скандала с его выступлением 8 января в одном из питерских клубов.

В Сети распространилось видео, как в один момент носок упал, и музыкант остался полностью оголенным. Моисеев сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Как уточняется, солист «Щенков» планировал из Пулково вылететь в Екатеринбург, а оттуда в Казахстан.