Блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб, заподозрили в неуплате налогов

Скандал с блогером Сергеем Косенко, который забросил двухмесячного сына Лео в сугроб, набирает обороты. Как сообщает 5-tv.ru, его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Я уточняю, что там у него по налогам. Ранее он уже был „на маячке“ проверки по уклонению от уплаты, - заявила российский общественный деятель, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Таким образом активистка отреагировала на просьбы неравнодушных пользователей соцсети проверить знаменитость.

Блогер с 7 миллионами подписчиков стал объектом хейта и угроз после очередной выходки. Он опубликовал видео, где бросает в сугроб своего маленького сына. А перед этим сказал, что тем самым хочет сделать ребенка знаменитым.

Видео распространилось в одно мгновение, но реакция оказалась не такой восторженной, как рассчитывал автор. Более того, позже выяснилось, что на Косенко готовят жалобу в СК.