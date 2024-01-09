Волочкова на Мальдивах повторила скандальный голый снимок Бритни Спирс

Балерина снялась без одежды, а интимные места прикрыла эмодзи в виде ящериц.

Мальдивские ящерицы со мной! Фигура, слава Богу, позволяет! Как здесь красиво! Набираюсь сил перед будущим шоу. Всегда в грандиозных проектах! Это счастье! - сообщила Анастасия.

Поклонники предположили, что на такой кадр балерину вдохновила скандально знаменитая фотосессия Бритни Спирс, фанаты которой тревожатся о ее психическом состоянии.

Теперь таким вопросом задались и подписчики Волочковой. Они не исключают, что в некоторые моменты Анастасия теряет контроль над собой.