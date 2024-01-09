Волочкова на Мальдивах повторила скандальный голый снимок Бритни Спирс

Анастасия Волочкова в начале года по традиции отправилась на отдых на Мальдивы.
В соцсетях балерина пожаловалась на докучливых туристов, которые портят ее отдых своими несовершенными телами.
И рассказывает, что она сама худая и красивая. В доказательство Волочкова выложила в соцсетях откровенный кадр, который поверг ее подписчиков в шок, сообщает kp.ru.
Балерина снялась без одежды, а интимные места прикрыла эмодзи в виде ящериц.
Мальдивские ящерицы со мной! Фигура, слава Богу, позволяет!
Как здесь красиво! Набираюсь сил перед будущим шоу. Всегда в грандиозных проектах! Это счастье! - сообщила Анастасия.
Поклонники предположили, что на такой кадр балерину вдохновила скандально знаменитая фотосессия Бритни Спирс, фанаты которой тревожатся о ее психическом состоянии.
Теперь таким вопросом задались и подписчики Волочковой. Они не исключают, что в некоторые моменты Анастасия теряет контроль над собой.
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