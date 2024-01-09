В Дубае дочь рэпера Басты попала в больницу

Десятилетняя Василиса, дочь Василия Вакуленко, известного в России под псевдонимом Баста, попала в больницу в Дубае, сообщает super.ru.

Как уточняет издание, о госпитализации ребенка рассказала супруга музыканта Елена Вакуленко-Пинская.

Мать девочки выложила фото Василисы из больничной палаты и рассказала, что девочка подхватила сильную кишечную инфекцию. В госпитале она провела 2 суток.

Такие ситуации возвращают к действительности. Есть лишь одно желание: чтобы ребенок был здоров, - призналась Вакуленко-Пинская.

Несмотря на плотный график выступлений, Баста тоже дежурил возле кровати дочки. На данный момент, отметили родители, здоровью девочки уже ничего не угрожает.

Супруги в браке состоят 14 лет. Кроме 10-летней Василисы, у Василия и Елены также есть 14-летняя дочь Мария.