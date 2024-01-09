Этот "Мустанг" 1968 года выпуска - один из пятидесяти произведенных и оснащенных двигателем Tasca Provenance и 428 двигателем

Под капотом этого Mustang установлен мощный двигатель V-8 мощностью 428/335 л.с., который обещает незабываемые впечатления от вождения.
В паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач такая конфигурация обеспечивает практичную и увлекательную езду, которая понравится любителям вождения.
Этот автомобиль наряду с сотнями других продается в the Palace в Гринсборо, Северная Каролина, 22-24 февраля 2024года.
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