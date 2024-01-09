Этот "Мустанг" 1968 года выпуска - один из пятидесяти произведенных и оснащенных двигателем Tasca Provenance и 428 двигателем

iPhone, выпавший из самолета авиакомпании Alaska Airlines, найден неповрежденным и работающим

Когда в пятницу вечером внезапно оторвалась дверная заглушка в самолете авиакомпании Alaska Airlines, через несколько минут после вылета все находившиеся на борту остались в безопасности, но несколько предметов были выброшены из самолета и упали примерно на 16 000 футов.