С высоты 5 км из лопнувшего окна самолета в США выпал и не разбился при этом iPhone

О злополучном рейсе 1282 авиакомпании Alaska Airlines из США знает почти весь мир.
Несколько дней назад после взлета из Портленда, штат Орегон из-за неисправной дверной заглушки вырвало окно на высоте 5 километров.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Но появились новые детали инцидента. Как оказалось, порывом ветра из салона унесло iPhone, и он прекрасно пережил долгое-долгое падение.
Пользователь Twitter/X Шон Бейтс опубликовал сообщение, что обнаружил iPhone "на обочине дороги".
Когда мужчина поднял телефон, он заметил электронное письмо с багажной квитанцией все на тот же рейс.
Похоже, это 14 Pro или одна из моделей iPhone 15, судя по форме выемки в верхней части экрана, при этом телефон был в рабочем состоянии, сообщает yahoo.com.
Он был довольно чистым, без царапин, лежал под кустом, - рассказал Бейтс.
На нем не было блокировки экрана, поэтому я открыл его, и он был в режиме полета с подтверждением поездки и получением багажа на Аляску 1282.
По данным представителя Национального совета по безопасности на транспорте США, это был второй подобный телефон, найденный агентством.
Эксперты считают, что сохранность телефона при падении с такой высоты - самая крутая реклама гаджета.
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