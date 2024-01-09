Влад A4 скоро в первый раз станет папой

Радостной новостью Юлия Годунова поделилась запрещенной в РФ соцсети, выложив серию снимков с округлившимся животом в компании со своим избранником Владом A4.

Судя по фото, Юлия находится на третьем триместре беременности.

Пару поздравили со скорым пополнением многие звезды РФ, включая блогера Оксану Самойлову, исполнительниц Клаву Коку и Люсю Чеботину.

Напомним, что в 2022 году А4 купил в российской столице пентхаус вблизи Кремля стоимостью в 500 000 000 рублей. Тогда звезда Сети хотел поселиться там со своей возлюбленной.

Влад Бумага - один из самых популярных русскоязычных блогеров. Аудиторию он привлекает разнообразными развлекательными роликами в формате челленджи, фокусов, обзоров игр, приколов.

В феврале 2020 года блогера пригласили на проект "Вечерний Ургант".