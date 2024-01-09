В 2023 году Fiat продал в США всего 605 автомобилей

Fiat так мало продает автомобилей в США, что заставляет задуматься, стоит ли вообще Stellantis продолжать возиться с этим, считает yahoo.com.

В 2023-м году за весь год бренд продал в Америке всего 605 автомобиле.

Пара показателей делают эту цифру еще более печальной, чем она есть на самом деле. Это 605 автомобилей, проданных у 357 дилеров, и 51 из этих 605 автомобилей - модели, которые больше даже не производятся, - говорится в сообщении.

Годом ранее в США было продано 915 Fiat. Что происходит с брендом? Fiat вернул его в США в 2011 году с моделью 500. В 2013-м году был представлен 500e EV, но - только в Калифорнии.

В 2019 году 500-й выпуск был прекращен, а в 2020 году перестали выпускать 500L и 124 Spider. В том же году был представлен новый 500-й, но только для Европы.

Затем, после пары лет затишья, было объявлено, что 500-й в 2024-м вернется и в США.

Только тогда генеральный директор Fiat Оливье Франсуа более четко обозначил планы бренда. План состоит в том, чтобы отказаться от 500X после его нынешнего выпуска и сделать 500-й единственным предложением в США, - пишет издание.

По словам Франсуа, “Fiat - это 500, никакой другой автомобиль", и у него есть очень четкий план не делать ничего, кроме 500-го.

Франсуа также объяснил, что будущее бренда на побережье США заключается в том, чтобы послужить возможностью обучения для материнской компании Stellantis, поскольку она планирует переход на электромобили.