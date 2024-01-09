В США воры с легкостью угнали с территории закрытого сообщества дорогие Corvette и Camaro

13:19 2024-01-09
В США воры с легкостью угнали с территории закрытого сообщества дорогие Corvette и Camaro

Эксперты советуют не полагаться на заводские противоугонные устройства и устройства слежения, и принимать дополнительные меры защиты авто.

Многие американцы считают, что жизнь в закрытом сообществе обеспечит безопасность их автомобилей, но это не всегда так.

Владельцы Chevy Corvette и Camaro 2016 года выпуска недавно на собственном горьком опыте убедились в этом, когда оба автомобиля повышенной проходимости были угнаны в одну и ту же ночь, пишет yahoo.com.

Преступление произошло в одном из жилых комплексов округа Ли в штате Флорида.

Два пластиковых кронштейна, которые опускаются над входом и выходом на парковку квартиры, не помешали угонщикам проникнуть внутрь закрытой территории.

Воры буквально сорвали стекло с Corvette, прежде чем взломать зажигание, чтобы завести его.

В жилом комплексе довольно много камер видеонаблюдения вокруг парковки.

Однако, поскольку это была праздничная неделя, сотрудников рядом не было, и кадры, где запечатлены воры, не сохранились.

Эксперты советуют владельцам таких мощных автомобилей, как Corvette и Camaro предпринимать дополнительные шаги для обеспечения безопасности машин.

Не стоит полагаться исключительно на заводские противоугонные устройства и устройства слежения, потому что многие воры носят с собой специальные инструменты для их уничтожения.

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