В США воры с легкостью угнали с территории закрытого сообщества дорогие Corvette и Camaro

Многие американцы считают, что жизнь в закрытом сообществе обеспечит безопасность их автомобилей, но это не всегда так.

Владельцы Chevy Corvette и Camaro 2016 года выпуска недавно на собственном горьком опыте убедились в этом, когда оба автомобиля повышенной проходимости были угнаны в одну и ту же ночь, пишет yahoo.com.

Преступление произошло в одном из жилых комплексов округа Ли в штате Флорида.

Два пластиковых кронштейна, которые опускаются над входом и выходом на парковку квартиры, не помешали угонщикам проникнуть внутрь закрытой территории.

Воры буквально сорвали стекло с Corvette, прежде чем взломать зажигание, чтобы завести его.

В жилом комплексе довольно много камер видеонаблюдения вокруг парковки. Однако, поскольку это была праздничная неделя, сотрудников рядом не было, и кадры, где запечатлены воры, не сохранились.

Эксперты советуют владельцам таких мощных автомобилей, как Corvette и Camaro предпринимать дополнительные шаги для обеспечения безопасности машин.

Не стоит полагаться исключительно на заводские противоугонные устройства и устройства слежения, потому что многие воры носят с собой специальные инструменты для их уничтожения.