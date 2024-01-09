Безжалостный отпугиватель способен отогнать мышей от автомобиля на десятки метров

В США для автомобилистов изобрели уникальный отпугиватель от мышей, которые забираются под капоты, перегрызают провода и даже гнездятся в машинах, сообщат yahoo.com.

Речь идет об ультразвуковом отпугивателе грызунов.

Средство способно отпугнуть вредителей от автомобиля с помощью света и ультразвука, незаметных для большинства людей, - уточняет издание.

Версия с проводным питанием, которое можно подключить к автомобильному аккумулятору, стоит всего 30 долларов. Устройство способно держать мышей от авто на расстоянии нескольких метров.