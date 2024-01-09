Поклонников напугал внешний вид Брежневой после развода с Меладзе

Вера Брежнева сообщила фанатам о проблемах с давлением, поделившись своим новым снимком в рамках микроблога.
Фолловеры были шокированы внешним видом своей любимицы, так как на лице ее не было ни грамма косметики, а волосы растрепаны.
Почитатели таланта певицы убеждены, что знаменитость таким образом реагирует на развод с Константином Меладзе.
Были и такие, кто считает, что Брежнева пребывает в состоянии депрессии.
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