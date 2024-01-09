Инвесторам Tesla плевать на обвинения Илона Маска в употреблении наркотиков

По словам одного аналитика, большинству инвесторов Tesla "будет наплевать" на сообщения о том, будто Илон Маск употреблял наркотики, сообщает yahoo.com.

Ошеломляющий отчет о предполагаемом употреблении Маском наркотиков в СМИ появился на прошлой неделе. Миллиардер опроверг отчет, заявив, что за три года тестирования на наркотики никому не удалось обнаружить у него никаких запрещенных веществ.

Аналитики говорят, что Tesla столкнулась с очередным спором относительно личной жизни своего генерального директора, но инвесторы остаются невозмутимыми.

Управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер заявил, что большинство инвесторов Tesla вряд ли обратят внимание на отчет журнала.

Небольшой процент инвесторов продаст свои акции в течение следующей недели и окажет некоторое давление на акции, - сказал Мюнстер. Но большинству инвесторов будет все равно. Если кто-то хочет получить прибыль от Илона, ему придется мириться с его противоречиями.

Технический аналитик Wedbush Дэн Айвз также заявил:

Инвесторы Tesla на данный момент застрахованы от негативных заголовков о Маске.

Акции Tesla после заявления о том, что гендиректор якобы принимает наркотики, даже немного подросли.

А по сравнению с 2018 года на фоне других скандалов, связанных с Маском, они выросли почти на 1000 процентов.