Подписчики накинулись на Бледанс, выложившую фото в купальнике

14:49 2024-01-09
Подписчики накинулись на Бледанс, выложившую фото в купальнике

Эвелина Бледанс выложила свое фото в купальнике с отдыха в Таиланде, но интернет-пользователи не оценили данный жест актрисы.

Фотографию 54-летней Эвелины на пляже Таиланда подписчики знаменитости назвали постыдным.

Комментаторы намекают, что в возрасте актрисы "лучше красиво одеваться, чем раздеваться".

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Некоторые предположили, что демонстрация таких фото указывает на одиночество и невостребованность артистки.

Часть поклонников селебрити не отрицают, что у Бледанс красивое тело, но видно, что немолодое. Выглядит это все как последняя надежда, что печально.

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