Подписчики накинулись на Бледанс, выложившую фото в купальнике

Фотографию 54-летней Эвелины на пляже Таиланда подписчики знаменитости назвали постыдным.
Комментаторы намекают, что в возрасте актрисы "лучше красиво одеваться, чем раздеваться".
Некоторые предположили, что демонстрация таких фото указывает на одиночество и невостребованность артистки.
Часть поклонников селебрити не отрицают, что у Бледанс красивое тело, но видно, что немолодое. Выглядит это все как последняя надежда, что печально.
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