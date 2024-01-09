Компания Volkswagen провела тесты твердотельных аккумуляторов

Компания Volkswagen обнародовала результаты тестов твердотельных аккумуляторных элементов QuantumScape. Они показали 95%-ую емкость за 1000 циклов зарядки, сообщает yahoo.com.

Состав твердотельных элементов обещает более быструю подзарядку и большой запас хода, позволяя водителям расходовать больше энергии за один заряд, чем при использовании литий-ионных аккумуляторов.

В разработчика твердотельных аккумуляторов QuantumScape VW инвестирует с 2012-го года.

Твердотельные аккумуляторы обещают ряд преимуществ по сравнению с традиционными литий-ионными батареями, используемыми в настоящее время во многих электромобилях.

Они более практичны с точки зрения экономии веса, плотности энергии, тепловой безопасности и срока службы батареи. Ожидается, что твердотельная технология изменит правила игры.

Недавно компания VW обнародовала результаты тестирования твердотельного аккумулятора QuantumScape на цикл зарядки. В ходе испытаний он подвергся более чем 1000 циклам зарядки.

Батарея сохраняла емкость на уровне 95 процентов, а также значительно превысила типичный срок службы литий-ионных аккумуляторов. Автопроизводитель надеется наладить массовое производство таких аккумуляторов в ближайшие годы.

Твердотельные аккумуляторы QuantumScape также тестируются на способность к быстрой зарядке, характеристики саморазряда и показатели безопасности. VW отмечает, что этот состав соответствует всем этим требованиям.