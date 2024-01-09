Фольксваген оснащает свои автомобили ChatGPT

Volkswagen добавляет ChatGPT в свою информационно-развлекательную систему последнего поколения с помощью голосового помощника IDA. Эту новую технологию компания представила на выставке потребительской электроники-2024.

Volkswagen рассматривает использование новой функции для Штатов. Как это работает, рассказала yahoo.com.

Издание уточняет, что Volkswagen добавляет чат-бот на базе ChatGPT в голосовой ассистент IDA для автомобилей, оснащенных информационно-развлекательной системой последнего поколения. По словам Volkswagen, это случится во втором квартале 2024 года.

Новая система позволит управлять информационно-развлекательной системой, навигацией и кондиционером с помощью голоса. Компания также сообщает, что ассистент на базе искусственного интеллекта может отвечать на вопросы пассажиров.

Система нового поколения будет установлена на ID.7, ID.5, ID.3, новых Tiguan, Passat и Golf.