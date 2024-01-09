Отдыхающие на Бали, посещают магазины в бикини, шокируя при этом местное население

Вирусный ролик, демонстрирующий посещение тремя женщинами в бикини супермаркета на Бали, появился в Сети как доказательство того, что туристы никак не могут понять, как нужно вести себя в чужой стране.

Плавки купальника этих туристок представляют собой трусы-стринги.

Местное население возмущено тем фактом, что охрана не задержала нарушительниц за неподобающий внешний вид.

Когда девушкам было сделано замечание, те послали "зануду" куда подальше, обвинив его к зависти по поводу их "роскошных тел".