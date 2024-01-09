Авиаэксперт раскрыл причину выпадения дверной заглушки с самолета авиакомпании Alaska Airlines

Каким образом дверная заглушка отсоединилась от фюзеляжа самолета авиакомпании Alaska Airlines? Что привело к аварийной ситуации? На эти и другие вопросы, связанные с инцидентом на борту, ответил авиационный эксперт.

United Airlines заявила, что обнаружила в своем парке 737 Max 9 во время проверок незакрепленные болты. У какого количества самолетов они были не закреплены, не уточняется.

Из-за экстренной проверки было отменено по меньшей мере 200 рейсов Max 9, ожидается еще больше отмен.

Следователи из Национального совета по безопасности на транспорте США заявили, что они обнаружили дверную пробку, которая упала с рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines. Она стала ключевой уликой, которую они изучают с помощью лабораторного микроскопа.

Дверца была обнаружена неповрежденной в воскресенье вечером на заднем дворе дома учителя в Портленде в штате Орегон.

Деталь отвалилась от самолета, когда Boeing 737 поднялся на высоту около 5 тысяч метров.

Дверная заглушка используется для герметизации неиспользуемых выходов в самолетах и, согласно схеме, опубликованной NTSB, крепится к самолету с помощью ряда болтов, тросов и стопорных накладок.

Авиационный аналитик Джон Нэнс отметил, что не верит, будто загорающаяся лампочка автоматического наддува и отваливающаяся дверь самолета связаны между собой.

Одна из причин ЧП может скрываться в структурном сбое в разъеме в той или иной форме, считает эксперт.

Это немного сложно увидеть, если у вас есть четыре болта, удерживающие его на месте, потому что вы бы почти раскололи его надвое. Первоначальные данные, которые у нас есть, заключаются в том, что он был найден целым, - подчеркивают специалисты.

В понедельник Boeing опубликовал заявление в ответ на сообщение United Airlines о том, что в ходе проверки его самолетов 737 Max 9 были обнаружены "болты, которые требовали дополнительной затяжки".