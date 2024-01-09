В Малайзии открыт ресторан, в котором нет обслуживающего персонала

Общепит в Пучонге привлек внимание после появившегося в Тикток видео, в котором объяснена концепция самообслуживания клиентов.

Здесь посетители сами берут посуду, занимаются упаковкой блюд, вносят деньги в кассу и сами забирают сдачу.

Примечательно, что у заведения отсутствует вывеска и нигде нет информации о его собственнике.

Постоянный клиент закусочной рассказал, что раньше обедал здесь, а сейчас еда здесь готовиться только на вынос по причине катастрофической нехватки персонала.