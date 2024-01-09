Вы не поверите, что недавно случилось с одним из суперкаров, созданных Джимбала на базе Порш Карера ГТ

16:34 2024-01-09
Вы не поверите, что недавно случилось с одним из суперкаров, созданных Джимбала на базе Порш Карера ГТ

Это произошло прямо в центре Манхэттена в один очень тихий день, 7 апреля, когда на дорогах почти не было автомобилей.

Так вот, за рулем этого потрясающего суперкара был 33-летний миллионер Бенджамен Чен.

Он известен как коллекционер редких автомобилей и совладелец компании Голдраш Ралли, которая устраивает эксклюзивные туры по удивительным местам Америки для своих состоятельных клиентов.

Но вот беда: в результате аварии с несколькими припаркованными машинами, суперкар потерял правое крыло, крышку багажника и практически разорвал бампер.

Невероятно, но несмотря на такие повреждения, водителя это явно не остановило. Он пытался продолжить движение, но был остановлен полицией.

В итоге выяснилось, что Чен был в нетрезвом состоянии. Прямо классика пьяных поездок, только на суперкаре.

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