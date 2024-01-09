Гиперкар, разогнавшись до скорости 170 км/ч, столкнулся с металлическим барьером, пролетел 22 метра

Как оказалось, возгорание произошло из-за того, что углепластиковый каркас соприкоснулся с раскаленными элементами выхлопной системы.

Но вот, что удивительно и достойно похвалы - водитель-испытатель вышел из этой аварии практически невредимым.

Он самостоятельно покинул автомобиль и не получил серьезных травм. Да и автомобиль удалось восстановить.

Остальным суперкарам в моей подборке, остается лишь завидовать такой прочности.