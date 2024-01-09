Закон, запрещающий продавать собачье мясо и есть его, принят в Южной Корее

Правительство Южной Кореи приняло закон, накладывающий табу на употребление в пищу мяса четвероногих.

Теперь в государстве запрещается разводить собак на убой, разделывать и продавать собачье мясо.

208 членов южнокорейского парламента проголосовало за принятие законодательного проекта и лишь 2 воздержались.

Интересно, что закон возымеет силу только с 2027 года. Наказанием за его нарушение будет тюремное заключение сроком на 2 года или выплата штрафа в 30 000 000 вон (2 000 000 российских рублей).

Южнокорейский парламент пообещал фермерам, занимающимся данным ремеслом, оказать финансовую помощь, чтобы они безболезненно закрыли дело, перенаправив собственные усилия на иной вид деятельности.