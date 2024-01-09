Ferrari F40: Этот случай возгарания авто произошел в Монако

Пожар был обильным и даже под днищем автомобиля, что указывает на возможную утечку топлива.
Ферарри Ф40, созданный к юбилею итальянской компании, стал первым серийным автомобилем, который достиг скорости 320 км/ч.
Этот спортивный купе был желанным объектом для всех! Из-за огромного спроса, вместо запланированных 400 экземпляров, в период с 1987 по 1992 годы компания из Маранелло выпустила 1315 машин.
К тому же, это была последняя модель Феррари, созданная при участии основателя компании Энцо Феррари.
Каждый экземпляр этой модели был настоящим кладом, ценой примерно от 1 до 1,5 миллиона евро.
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