Ferrari F40: Этот случай возгарания авто произошел в Монако

Пожар был обильным и даже под днищем автомобиля, что указывает на возможную утечку топлива.

Ферарри Ф40, созданный к юбилею итальянской компании, стал первым серийным автомобилем, который достиг скорости 320 км/ч.

Этот спортивный купе был желанным объектом для всех! Из-за огромного спроса, вместо запланированных 400 экземпляров, в период с 1987 по 1992 годы компания из Маранелло выпустила 1315 машин.

К тому же, это была последняя модель Феррари, созданная при участии основателя компании Энцо Феррари.

Каждый экземпляр этой модели был настоящим кладом, ценой примерно от 1 до 1,5 миллиона евро.