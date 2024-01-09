Частный американский космический корабль Peregrine не долетел до Луны, сломавшись на орбите Земли

Удачный старт корабля на орбиту 8 января не гарантирует того, что он доберется до Луны.

Дело в том, что в работе силовой установки модуля Peregrine произошел сбой, истощивший топливный заряд судна и убивший все надежды на успешное осуществление миссии.

NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств США) не сможет отправить роботизированный космический корабль на поверхность Луны.

Компания Astrobotic разместила в Сети фото из космоса, где хорошо виден поврежденный изоляционный материал посадочного модуля Peregrine, что является прямым доказательством проблемы с силовой установкой корабля.