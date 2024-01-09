Мишель Обама пожаловалась, что не может спать по ночам из-за нехорошего предчувствия по поводу президентских выборов 2024 года в США

Мишель Обама не стала скрывать, что страх испытывает по многим причинам, начиная от войн, ИИ, заканчивая проблемами климата и явкой избирателей на президентские выборы в Штатах.

Супруга Барака Обамы заявила, что в ужасе от того, что американцы не имеют контроля над лидерами, а те оказывают огромное влияние на простых смертных.

Мишель рассказала, что, будучи женой главы государства, была в курсе многого, по этой причине понимает сейчас, как это важно, чтобы у руля стоял достойный правитель.

Напомним, что Барак Обама был президентом США с 2009 по 2017 годы.