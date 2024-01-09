Собчак официально пригласила Shaman на интервью, предполагая, что тот откажется

Ксения Собчак назвала все ответы Ярослава Дронова в эфире федеральных каналов подготовленными.

В своем Телеграм-канале "Кровавая барыня" журналистка опубликовала официальное приглашение артиста к себу на интервью, не надеясь, что тот согласится.

Чуть раньше Shaman в рамках проекта "Главный вопрос" на Ютуб-канале Popcake заявил, что ни Собчак, ни Юрий Дудь его на интервью не звали.

Также артист не забыл отметить, что звездная блондинка частенько упоминает о нем в Сети, предположив, что та не прочь пообщаться.