Собчак официально пригласила Shaman на интервью, предполагая, что тот откажется

Ксения Собчак назвала все ответы Ярослава Дронова в эфире федеральных каналов подготовленными.
В своем Телеграм-канале "Кровавая барыня" журналистка опубликовала официальное приглашение артиста к себу на интервью, не надеясь, что тот согласится.
Чуть раньше Shaman в рамках проекта "Главный вопрос" на Ютуб-канале Popcake заявил, что ни Собчак, ни Юрий Дудь его на интервью не звали.
Также артист не забыл отметить, что звездная блондинка частенько упоминает о нем в Сети, предположив, что та не прочь пообщаться.
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