Созданная в 1982 году, Группа Б значительно повысила популярность ралли

Первой крупной трагедией группы Б стала авария на ралли Португалии в 1986 году.

В одном из поворотов неопытный пилот Йоахим Сантос, который впервые участвовал в гонках на болиде такой мощности, не справился с управлением и врезался в толпу зрителей.

Как минимум 3 человека погибли, еще 10 получили тяжелые увечья.

Однако главной причиной полной ликвидации группы Б стал ужасный инцидент, произошедший чуть позже аварии Сантоса, в том же 1986 году.

Один из самых талантливых пилотов ралли своего времени, Тойвонен говорил в интервью, что Lancia Delta S4 — слишком быстрый болид, чтобы быть безопасным.

И действительно, по своим характеристикам Delta S4 была самой быстрой машиной среди самых быстрых машин планеты на тот момент, поэтому авария с тяжелыми последствиями на узких горных дорогах без заграждений была лишь вопросом времени.

Так и получилось.

Съемок этого участка этапа нет, но, по одной из версий, пилот не справился с управлением. Из-за этого машина на повороте сорвалась в пропасть, врезалась в дерево и загорелась.

Возможно, экипаж погиб от сильного удара, но огонь пылал еще 20 минут, пока машину не обнаружили спасатели.

Если бы эта гонка проводилась сегодня, если бы авария произошла на людном и оборудованном участке дороги, то пожар бы потушили за секунды. Но в те годы инфраструктура трассы оставляла желать лучшего, а организаторы были попросту не готовы к таким ситуациям, поэтому и произошло то, что произошло.

Гибель Тойвонена и Кресто заставила немедленно запретить опасные для пилотов и зрителей машины группы Б.