В 1960 году на мероприятии “Daytona 500” случилась крупнейшая авария в истории NASCAR

8 гонщиков оказались в больнице, но, к счастью, обошлось без летальных исходов. После той аварии Nascar пересмотрели правила и сократили количество автомобилей на треке до 43-х.

А вот рекордом “Формулы-1” по количеству машин, участвовавших в столкновении, стал кубок “Гран-при Италии”, 1978 года.

Тогда в самом начале гонки стартер потушил красные огни светофора еще до того, как все машины успели выстроиться на стартовой решетке, что в итоге привело к столкновению в общей сложности 11 машин.

Lotus шведского гонщика Ронни Петерсена врезался в соседний болид, улетел в отбойник и, не выдержав лобового удара, вспыхнул.

Гонщика удалось вытащить, но на следующий день он скончался в больнице.

Гонка, конечно же, была остановлена красным флагом — у организаторов ушёл примерно час на то, чтобы эвакуировать все автомобили.

В те времена все команды Формулы-1 имели право использовать запасные машины, но всё равно на повторный старт не смогли выйти сразу три пилота.

Представляем, как же досадно проиграть гонку, так и не успев в ней поучаствовать.