Новая дата отмененного в Новосибрске выступления Shaman озвучена

Билеты, приобретенные на концерт артиста на 14 и 15 декабря действительны на новые даты.

Концерты в Новосибирске были перенесены накануне по "техническим причинам".

Программа SHAMAN, с которой он выступит в "Локомотив-Арене" 25 февраля, называется "Я русский. На бис". Стоимость билетов на концерт составляет от 2100 российских рублей.

Перед этим Ярослав Дронов выступал в СФ РФ на мероприятии, приуроченном к 30-летию основания верхней палаты парламента.