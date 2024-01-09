Скандал возле турбодвигателя раллийной Toyota стал одним из самых крупных за всю историю автоспорта

В разобранном состоянии, благодаря специальным пружинам, рестриктор возвращался в исходную позицию и при проверке не вызывал подозрений — отодвинуть его без специнструмента было весьма затруднительно.

Обман выявили только на предпоследнем этапе сезона в Испании.

К тому времени команда собрала внушительный комплект кубков.

Но по итогу, Тойота была дисквалифицирована, а результаты гонщиков, показанные по ходу чемпионата, аннулированы.

Помимо этого, заводской конюшне запретили участвовать в гонках на протяжении последующих 12 месяцев.