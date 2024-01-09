Скандал возле турбодвигателя раллийной Toyota стал одним из самых крупных за всю историю автоспорта

Конструкторы придумали как доставлять больше воздуха к турбине минуя рестриктор.
Перед стартом, посредством специального инструмента механик отодвигал шайбу на 5 мм в сторону, давая воздуху подступать к турбине через образовавшийся кольцевой зазор.
Это позволяло повышать мощность приблизительно на 50 л. с. при том, что заявленная не выходила за пределы 300 л. с.
В разобранном состоянии, благодаря специальным пружинам, рестриктор возвращался в исходную позицию и при проверке не вызывал подозрений — отодвинуть его без специнструмента было весьма затруднительно.
Обман выявили только на предпоследнем этапе сезона в Испании.
К тому времени команда собрала внушительный комплект кубков.
Но по итогу, Тойота была дисквалифицирована, а результаты гонщиков, показанные по ходу чемпионата, аннулированы.
Помимо этого, заводской конюшне запретили участвовать в гонках на протяжении последующих 12 месяцев.
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